Британия, Италия и Япония обсудят разработку истребителя

Министры обороны Японии, Великобритании и Италии в ходе состоявшихся в Токио переговоров заключили соглашение о создании организации, которая будет отвечать за реализацию проекта по разработке истребителя следующего поколения. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Новая структура будет курировать предприятие, возглавляемое британской BAE Systems, японской Mitsubishi Heavy Industries и итальянской Leonardo. В ее обязанности будет входить распределение задач в рамках проекта и другие функции. Штаб-квартира организации будет расположена в Великобритании, возглавит ее представитель японской стороны, и правительства трех стран направят туда несколько сотен своих специалистов.

По данным Kyodo, власти Японии в 2024 финансовом году (начнется 1 апреля 2024 года) рассчитывают выделить порядка 4 млрд иен (около $28 млн) на обеспечение операционных расходов этой структуры.

В декабре 2022 года Великобритания, Италия и Япония договорились о совместной разработке истребителя нового поколения, который должен быть готов к 2035 году. Соответствующие программы - Tempest, реализуемая Лондоном и Римом, и японская F-X - были объединены под общим названием GCAP (Global Combat Air Programme). Проект нацелен на создание истребителя, который станет альтернативой разработкам США и ЕС. Оперативная совместимость с военной техникой США и НАТО будет его центральной концепцией.

Помимо BAE Systems, Mitsubishi Heavy Industries и Leonardo, в проекте будет задействованы другие компании из трех стран. Так, 15 марта корпорация Mitsubishi Electric, компания Leonardo, ее британское подразделение Leonardo UK, а также итальянская Elettronica заключили соглашение о сотрудничестве в сфере разработки истребителя шестого поколения.

В Японии этот боевой самолет должен прийти на замену устаревающим истребителям F2. Это первый случай, когда Япония совместно разрабатывает вооружение с другой страной, кроме США.

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