В iPhone добавили защиту от кражи

Корпорация Apple выпустила бета-версию iOS, добавив в операционную систему продвинутую защиту от кражи. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам журналистов, ранее злоумышленники могли поменять пароли на смартфоне Apple, получив девайс в свое распоряжение. С функцией Stolen Device Protection (SDP) iPhone больше не позволит разблокировать устройство, а также сбросить и поменять пароли в аккаунтах.

При активации функции SDP, которая появилась в первой бета-версии iOS 17.3, смартфон не будет принимать код-пароль для разблокировки, если девайс окажется далеко от дома пользователя или других безопасных мест. Аппарат будет проверять свое местоположение с помощью сервиса "Локатор". В этом случае iPhone будет требовать от пользователя разблокировать устройство по Face ID или Touch ID.

Также система не позволит часто совершать попытки разблокировки - между таковыми будет интервал в один час. По словам журналистов, новый метод защиты не позволит похитителям поменять информацию в Apple ID, получить доступ к паролям в iCloud и отключить функцию "Найти iPhone". Вероятнее всего, публичная версия iOS 17.3 появится в ближайшие недели.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!