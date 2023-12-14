Google и другие IT-гиганты создали коалицию

Корпорация Google совместно с Meta, производителем микрочипов Qualcomm и еще семью крупными технологическими компаниями объявили о создании Коалиции открытых цифровых экосистем (CODE).

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает агентство Reuters.

Помимо вышеперечисленных организаций, в CODE вошли китайские производители цифровых устройств и телекоммуникационного оборудования Lenovo и Honor, американская компания Motorola, британский производитель электроники Nothing, норвежская IT-компания Opera, немецкий поставщик услуг обмена сообщениями Wire и французский стартап дополненной реальности Lynx.

Представители коалиции заявили, что будут вместе работать с учеными, политиками и другими организациями над вопросами цифровой открытости в Европе. В объединении рассчитывают посредством межотраслевого сотрудничества создать совместимые и открытые системы.

Появление CODE связано с европейским Законом о цифровых рынках (DMA). Он требует от технологических гигантов предоставлять свои платформы и сервисы сторонним организациям и разработчикам. Например, ожидается, что DMA обяжет компанию Apple разрешить пользователям устанавливать на устройства другие магазины приложений и загружать из них программы, а также разрешить использование альтернативных платежных систем, помимо Apple Pay.

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