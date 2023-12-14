Apple усилила защиту данных при краже iPhone

В доступной для разработчиков бета-версии операционной системы iOS 17.3 компания Apple добавила дополнительную защиту при краже смартфонов iPhone. Функция рассчитана на ситуацию, в которой злоумышленник каким-то образом узнал пароль от устройства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, о том, как работает новшество, рассказало издание Wall Street Journal (WSJ).

Ранее журналисты WSJ подготовили материал о росте количества краж iPhone в барах и других общественных местах. Преступники подсматривали защитные коды Apple ID, а затем похищали или отнимали у них смартфоны и сразу блокировали доступ прежним владельцам к учетным записям и сервису отслеживания устройства, меняя пароли.

В iOS 17.3 появилось несколько решений для борьбы с данной угрозой. Доступ к сохраненным паролям будет требовать идентификации пользователя по Face ID или Touch ID с помощью биометрических данных, чтобы подтвердить его личность.

Изменение конфидициальных настроек, включая смену пароля Apple ID, теперь будет происходить с задержкой в один час безопасности. Однако если iPhone находится в определенных местах, например дома или на работе у законного хозяина, то задержка не сработает.

Кроме того, при включенной защите без биометрической идентификации нельзя будет выключить режим отслеживания устройства при пропаже, удалять настройки, использовать сохраненные в браузере Safari платежные реквизиты, подавать заявку на выпуск новой Apple Card и просматривать имеющиеся виртуальные карты.

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