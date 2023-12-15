Intel представила новые чипы для ПК, поддерживающих ИИ

Intel Corp. анонсировала свои последние чипы, специально разработанные для поддержки искусственного интеллекта на персональных компьютерах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в пресс-релизе Intel отмечается, что новый мобильный процессор Core Ultra значительно упростит использование приложений искусственного интеллекта на ПК.

Компания подчеркнула, что вне зависимости от задач: работа, учеба, игры, ПК требуется больше производительности и длительности работы аккумулятора, чтобы полностью раскрыть возможности искусственного интеллекта, предоставляемые операционными системами и приложениями.

Чипы Core Ultra будут использоваться в первых компьютерах для ИИ-решений от таких гигантов, как HP Inc. и Dell Technologies Inc.

Новые чипы Intel называются "самым значительным изменением архитектуры за последние 40 лет".

Кроме того, Intel представила новый серверный процессор пятого поколения Xeon.

Акции компании на торгах выросли на 4,4%. С начала этого года их стоимость увеличилась на 76%.

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