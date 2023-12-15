Amazon запустит тысячи спутников с лазерами для передачи данных

Технологическая корпорация Amazon в рамках проекта "Койпер" планирует развернуть на орбите спутниковую сеть, использующую лазеры для передачи информации и обеспечения доступа в интернет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом говорится в блоге на официальном сайте компании.

Спутники проекта "Койпер" используют инфракрасные лазеры для обмена данными между собой. Каждый аппарат оснащен несколькими оптическими терминалами, позволяющими создавать перекрестные каналы связи, что повышает надежность сети.

Amazon намерена запустить в общей сложности 3236 аппаратов. Технология будет работать даже посреди океана, где нет возможности разместить наземные базовые станции.

Как уточнили в организации, прототипы спутников KuiperSat-1 и KuiperSat-2 передавали данные со скоростью 100 гигабит в секунду на расстояние около 1000 километров в течение всего периода испытаний.

"Свет распространяется в космосе быстрее, чем через оптическое волокно, а это означает, что орбитальная лазерная сеть "Койпера" может передавать данные примерно на 30% быстрее, чем если бы она преодолевала эквивалентное расстояние по наземным оптоволоконным кабелям", - отметили в Amazon.

Компания планирует начать тестирование сети "Койпер" во второй половине 2024 года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!