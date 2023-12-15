YouTube стал показывать меньше рекламы

YouTube уменьшил число рекламных вставок в видеороликах при их воспроизведении с телевизора.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание The Verge.

Издание информирует, что сокращение рекламных блоков стало следствием тестирования новой модели интеграции промо, которое проводилось в сентябре 2023 года. Снижение числа вставок компания YouTube компенсировала их продолжительностью.

Новая политика вступила в силу как минимум в США.

Наряду с новой частотой показа рекламы YouTube расширил возможности показа промо в Shorts на телевизорах. Вставки теперь появляются между короткими клипами. Пропустить их можно при помощи пульта от телевизора по истечении времени на специальном таймере.

В The Verge напомнили, что в 2023 году YouTube ввел много нововведений по части рекламы. Например, в некоторых версиях приложения появились 30-секундные блоки, которые нельзя пропустить. В веб-версии же компания наложила запрет на использование сервисов для блокировки рекламы.

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