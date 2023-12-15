В Instagram появился инструмент редактирования контента с помощью ИИ

Социальная сеть Instagram объявила о запуске инструмента на базе искусственного интеллекта для редактирования контента. Функция доступна пользователям платформы в США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Habr, об инструменте рассказал руководитель отдела генеративного ИИ Meta Ахмад Аль-Дале.

Решение позволяет менять фон фотографий на изображения, сгенерированные ИИ. Для этого нужно выбрать область для изменения, а затем ввести запрос для нейросети. Результатом работы модели можно поделиться в Stories. Фон можно отправлять другим пользователям и повторно использовать его.

Meta также работает над инструментами генеративного творчества на базе ИИ для Facebook. В октябре компания представила помощника Write with AI, который оказывает содействие при создании сообщений в Facebook.

В начале декабря Meta выпустила генератор Imagine with Meta, позволяющий создавать изображения по подсказкам. Подобно другим популярным инструментам, таким как DALL-E и Midjourney, Image with Meta основан на модели Emu. Результаты работы генератора имеют высокое разрешение.

Инструменты генеративного ИИ становятся всё более распространёнными в соцсетях и на других сайтах. В частности, Google работает над инструментом, позволяющим находить праздничные подарки, а OpenAI внедряет настраиваемые GPT на базе ChatGPT для конкретных тем и инструментов.

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