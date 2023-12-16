Huawei полностью импортозаместила детали для создания смартфонов

Китайской корпорации Huawei удалось обойти ограничения США, заместив иностранные детали, необходимые для производства смартфонов, на местные. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты сослались на исследование фирмы TechInsights, которая изучила устройства китайского IT-гиганта. В выводе исследования говорится, что Huawei достигла серьезного успеха в отказе от иностранного оборудования, критически важного при производстве смартфонов и прочей техники.

В частности, Huawei удалось полностью заменить все важнейшие компоненты. Так, нужные при создании смартфонов радиочастотные чипы от американских компаний Skyworks Solutions и Qorvo заменили на аналоги от китайских производителей Maxscend Microelectronics и Beijing OnMicro Electronics. "Аппаратное обеспечение Huawei способно конкурировать с лучшими в мире устройствами даже без доступа к поставщикам из США", - подчеркнули эксперты.

Специалисты напомнили, что актуальный флагманский смартфон Huawei Mate 60 имеет семинанометровый процессор, который был произведен шанхайской компанией Semiconductor Manufacturing International. В настоящий момент фирму изучают регулирующие органы США.

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