Марсоход НАСА Perseverance исследует древнюю историю марсианского озера

Отмечая свой 1000-й марсианский день на Красной планете, марсоход НАСА Perseverance завершил исследование дельты древней реки, в которой сохранились свидетельства существования озера, заполнявшего кратер Езеро миллиарды лет назад. На сегодняшний день марсоход собрал в общей сложности 23 образца, раскрывая в процессе геологическую историю этого региона Марса, передает Day.Az со ссылкой на Astronews.

Образец под названием "Залив Лефрой" содержит большое количество мелкозернистого кремнезема, материала, который, как известно, сохраняет древние окаменелости на Земле. Другой, "Пик Отиса", содержит значительное количество фосфата, который часто ассоциируется с жизнью. Оба этих образца также богаты карбонатом, который может сохранить информацию об условиях окружающей среды с момента образования породы.

Исследователи поделились своими открытиями во вторник, 12 декабря, на осеннем собрании Американского геофизического союза в Сан-Франциско.

"Мы выбрали кратер Езеро в качестве места посадки, потому что орбитальные снимки показали дельту - явное свидетельство того, что когда-то кратер заполняло большое озеро. Озеро - это потенциально пригодная для жизни среда, а скалы дельты - отличная среда для сохранения признаков древней жизни в виде окаменелостей в геологической летописи", - сказал научный сотрудник проекта Perseverance Кен Фарли из Калифорнийского технологического института.

Езеро образовался в результате столкновения с астероидом почти 4 миллиарда лет назад. После приземления Perseverance в феврале 2021 года команда миссии обнаружила, что дно кратера состоит из магматической породы. Исследователи обнаружили песчаник и аргиллит, свидетельствующие о появлении первой реки в кратере сотни миллионов лет спустя. Над этими породами находятся богатые солью аргиллиты, которые являются признаком существования мелководного озера, испытывавшего испарение. Команда считает, что озеро было до 35 километров в диаметре и глубиной до 30 метров.

Позже быстротекущая вода принесла валуны из-за пределов Езеро, распределив их на вершине дельты и в других местах кратера.

Образцы, собранные Perseverance в рамках будущей миссии по доставке образцов с Марса, хранятся в специальных металлических тубах. Чтобы решить, какие образцы собирать, Perseverance изучает химический состав породы с помощью точных научных приборов, в том числе разработанного JPL прибора для рентгеновской литохимии, или PIXL.

На объекте, который команда называет "Залив Биллс", PIXL обнаружил карбонаты - минералы, которые образуются в водной среде с условиями, которые могут быть благоприятными для сохранения органических молекул. Эти породы также были богаты кремнеземом - материалом, который отлично сохраняет органические молекулы, в том числе те, которые связаны с жизнью.

На другой исследуемой PIXL цели, которую назвали "Водопад Оцел", прибор обнаружил присутствие железа, связанного с фосфатом. Фосфат является компонентом ДНК и клеточных мембран всех известных форм земной жизни и является частью молекулы, которая помогает клеткам переносить энергию.

Оценив результаты PIXL на каждом из этих участков, команда отправила марсоходу команды собрать керны горных пород поблизости.

Работа Perseverance, конечно, далека от завершения. Продолжающаяся четвертая научная кампания миссии будет посвящена исследованию края кратера Езеро, недалеко от входа в каньон, где река когда-то затопляла дно кратера.

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