Таких смартфонов за 100 долларов мир ещё не видел

Компания Tecno представила смартфон Spark 20 Pro, который стоит всего 100 долларов, предлагая при этом весьма и весьма много. Судя по всему, больше, чем любой другой аппарат в этой ценовой категории, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Цена новинки - всего 100 долларов. Обычно за эти деньги предлагаются весьма компромиссные устройства, причём даже от брендов третьего эшелона, но тут иной случай.

Сердцем новинки служит Helio G99 - самая производительная из актуальных среднебюджетных платформ без 5G. Экран IPS диагональю 6,78 дюйма имеет разрешение Full HD+ и поддерживает частоту 120 Гц. А ещё тут камера разрешением 108 Мп, а среди таких датчиков откровенно плохих попросту не бывает.

Это уже очень много для 100-долларового смартфона, но это далеко не всё. Памяти тут тоже много: 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти. А ещё есть защита от влаги (IP53), громкие стереодинамики, 33-ваттная зарядка с аккумулятором ёмкостью 5000 мА·ч и довольно яркие цвета.

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