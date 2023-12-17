Ученые заявили, что ИИ обрел способность к самовоспроизведению

Мощные системы искусственного интеллекта (ИИ) могут разрабатывать более слабые нейросети, фактически воспроизводя себя в автоматическом режиме. Об этом рассказали ученые из Массачусетского технологического института и Калифорнийского университета в интервью американскому каналу Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам исследователей, ИИ пока не способны создавать системы, сопоставимые с родительским алгоритмом по сложности и возможностям. Однако им по силам проектировать небольшие интеллектуальные инструменты, решающие узкие задачи - распознавание лиц и звуков или управление работой кофемашин, телевизоров, духовок и другой бытовой техники.

Ученые отметили, что такие крошечные ИИ потребляют мало ресурсов, очень дешевы в разработке и дают возможность сделать "умным" практически любой электронный прибор. В качестве примера специалисты продемонстрировали интеллектуальный датчик для отслеживания активности человека размером менее сантиметра.

"Мы верим, что в будущем большие и малые нейросети будут сотрудничать и создавать полноценную интеллектуальную экосистему", - отметил один из исследователей, профессор Калифорнийского университета в Дэвисе Юбэй Чен.

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