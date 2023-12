Названы лучшие игры 2023 года

Редакция журнала IGN выбрала лучшие видеоигры 2023 года. Список опубликован на сайте портала, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Лучшей игрой года оказался эксклюзив для Nintendo Switch The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Журналисты высоко оценили свободу действий, которую предложили разработчики игры геймерам, и различные игровые механики.

В список включили Resident Evil 4, которую авторы назвали одним из лучших ремейков в индустрии. Также туда попало сюжетное дополнение Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, которое специалисты описали как уникальный техно-шпионский триллер.

Кроме того, авторы IGN выделили Alan Wake 2 - сиквел культового хоррора от студии Remedy. По словам составителей рейтинга, геймдизайнеры взяли основу оригинальной игры - дневные и ночные перестрелки - и добавили "чистую тьму". Также в топ попала Baldur's Gate 3 - "игра глубокая, как океан, и такая же широкая, поднимает выбор игрока на беспрецедентную высоту".

