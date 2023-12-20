Новые часы Apple попали под строжайший запрет в США

До конца текущей недели Apple снимет с продажи смарт-часы Apple Watch Series 9 и Watch Ultra 2 в США из-за патентного спора с компанией Masimo. Об этом сообщает издание 9To5Mac, ссылаясь на заявление IT-корпорации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Apple пошла на этот шаг ввиду решения Комиссии по международной торговле США (ITC). В октябре 2023 года она поддержала сторону компании Masimo в патентном споре с Apple о технологии измерения уровня кислорода в крови.

Решение ITC было передано на рассмотрение президенту США Джо Байдену. До 25 декабря 2023 года Байден может в исключительном порядке наложить вето на решение ITC, однако он до сих пор этого не сделал. Поэтому, пишет 9To5Mac, Apple превентивно сама объявила о снятии с продаж Apple Watch Series 9 и Watch Ultra 2.

В заявлении Apple написано, что из онлайн-магазина компании обе модели часов исчезнут 21 декабря. После 24 декабря устройства перестанут продаваться и в розничных точках.

Apple Watch Series 9 и Watch Ultra 2 были представлены в сентябре 2023 года вместо с серией iPhone 15.

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