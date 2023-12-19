Инсайдер рассекретил особенности AirPods 2024 года

Apple в 2024 году представит беспроводные наушники AirPods четвертого поколения с рядом новых функций, которые сделают гаджет более привлекательным для потребителей. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на инсайдера и корреспондента издания Bloomberg Марка Гурмана, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Apple представит две версии AirPods 4 с разными ценами. Они призваны заменить AirPods 2 и AirPods 3, поскольку они мало чем различаются и сбивают с толка покупателей.

‌Наушники 2024 году получат обновленный дизайн. Гурман его описывает как нечто среднее между нынешними AirPods и AirPods Pro с более короткими ножками. Ожидается, что посадка будет улучшена, но пока неясно, добавит ли Apple силиконовые насадки.

Обновленный кейс получит динамики для оповещений Find My и порт зарядки USB-C вместо Lightning. Версия AirPods 4 более высокого класса будет оснащена функцией активного шумоподавления (ANC), которая до сих пор присутствовала только в моделях Pro. Это позволит клиентам получить ANC по более доступной цене.

В обновлении программного обеспечения Apple добавит режим слухового аппарата, что позволит AirPods стать безрецептурной альтернативой традиционным медицинским устройствам. Apple также планирует добавить тесты для проверки качества слуха.

AirPods 4‌, считает Гурман, появится в продаже в сентябре 2024 года.

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