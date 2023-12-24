Apple запретили продажи умных часов в США

Американские продажи новых умных часов Apple Watch запретили. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание 9to5Mac.

Комиссия по международной торговле США (USITC) запретила корпорации Apple продажи умных часов из-за проигранного патентного спора с компанией Masimo. Причиной спора оказались патенты, касающиеся технологии обнаружения уровня насыщения крови кислородом.

Отмечается, что свое вето на решение до 25 декабря может наложить президент США Джо Байден, однако пока этого не произошло. Таким образом, начиная с 25 декабря экспорт Apple Watch 9 и Apple Watch Ultra 2 в страну будет запрещен.

В компании сообщили, что продажи часов на сайте Apple прекратятся 21 декабря. В розничных магазинах устройства перестанут быть доступны с 24 декабря. При этом никаких ограничений для уже проданных до этой даты девайсов не последует.

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