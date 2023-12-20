Киберугрозы влияют на психологическое состояние пользователей

Медиаграмотность распространяется не только на новостные платформы, но также и на деятельность в социальных сетях.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сотрудник Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана Мурад Балаев в ходе панельной дискуссии на конференции "Медиаграмотность" в Баку.

Он подчеркнул важность развития навыков критического восприятия информации среди молодежи.

"Медиаграмотность распространяется не только на новостные платформы, но также и на деятельность в социальных сетях, где мы сталкиваемся с широким спектром киберугроз, таких как кибербуллинг, блэкмейл, шантаж и т. д. То есть, можно привести множество примеров, учитывая, что здесь, в основном, уязвима молодежь. Эти угрозы влияют не только на информационную безопасность, но и на психологическое состояние пользователей. Проблема киберугроз является актуальной не только для Азербайджана, но и для всего мира, и требует скоординированных усилий на международном уровне", - сказал он.

Отметим, что 20 декабря Агентство развития медиа Азербайджана провело конференцию под названием "Медиаграмотность".

В конференции приняли участие исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов, начальник Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Ильгар Мусаев, а также руководители субъектов медиа, работающих в Азербайджане, представители СМИ и волонтеры ряда государственных органов.

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