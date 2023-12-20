Раскрыто предназначение загадочной сенсорной кнопки в iPhone 16

В серии iPhone 16 появится дополнительная сенсорная кнопка Capture Button, которая будет использоваться для активации камеры и ее автоматического перевода в режим видеозаписи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на новый информационный бюллетень Power On инсайдера и корреспондента Bloomberg Марка Гурмана.

Capture Button расположится в правом нижнем углу ‌iPhone 16‌. Она заменит на этом месте антенну mmWave в версиях iPhone для США. Антенна при этом переместится на левую сторону устройства и займет место под кнопками для регулировки громкости.

Кнопка захвата будет представлять собой емкостную сенсорную зону с тактильной обратной связью. Ожидается, что она получит датчик силы нажатия, который будет распознавать разные степени давления на нее. Различные уровни давления, предполагает MacRumors, могут использоваться для активации различных режимов камеры сразу после открытия видоискателя.

По данным MacRumors, кнопка Capture Button появится во всех моделях iPhone 16: базовых и с приставкой Pro в названии.

Анонс iPhone 16 ожидается осенью 2024 года.

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