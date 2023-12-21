От сбоя Windows 11 пострадали студенты

Ошибка Windows 11 привела к замедлению передачи данных по Wi-Fi. Об этом сообщает издание Windows Latest, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты изучили жалобы пользователей, которые обратили внимание, что после установки декабрьского апдейта KB5033375 их компьютеры стали работать медленнее. Оказалось, что чаще всего с проблемой сталкивались учащиеся высших образовательных учреждений.

В материале говорится, что проблема может быть связана с драйверами беспроводных адаптеров Qualcomm, которые чаще всего используются в университетах. В ряде случаев из-за сбоя скорость интернета замедлилась в несколько раз. Так, один из пострадавших студентов рассказал, что передача данных настолько ухудшилась, что у него возникли проблемы даже при отправке пинг-запросов в Google.

В Университете Нью-Хейвена (США) и Университете Брунеля (Великобритания) одними из первых отреагировали на проблему, посоветовав своим студентам пропустить обновление KB5033375. В качестве временной меры исправления специалисты рекомендовали переключиться с протокола передачи данных PEAP на EAP-TLS. В Microsoft пока не прокомментировали факт сбоя.

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