Названы худшие игры 2023 года

Агрегатор оценок от журналистов и пользователей Metacritic назвал худшие игры 2023 года. Список доступен на сайте сервиса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В топ попали тайтлы, которые имеют не менее семи оценок от профессиональных критиков - журналистов или блогеров. Самой низкооцененной игрой уходящего года оказалась The Lord of the Rings: Gollum, которую авторы назвали "худшей адаптацией по "Властелину колец"". В материале отмечает, что обзорщики чаще всего использовали в отношении игры слова "скучный" и "утомительный". Тайтл получил оценку 34 балла.

На втором месте с оценкой 35 баллов разместили Flashback 2 - "самый бессмысленный сиквел со времен Duke Nukem Forever". На третьем - стелс-хоррор на тему вторжения инопланетян Greyhill Incident, который получил 38 баллов.

В первую десятку игр также вошли Quantum Error, Testament: The Order of High-Human, Crime Boss: Rockay City, Hellboy: Web of Wyrd, Gangs of Sherwood, Loop8: Summer of Gods, Gargoyles Remastered.

