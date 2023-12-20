Маск решил компенсировать падение доходов X за счет политической рекламы

Илон Маск решил с помощью политической рекламы компенсировать падение доходов соцсети X (ранее Twitter), поставив целью довести годовую прибыль от нее до $100 млн "в год больших выборов в США". Об этом сообщила газета Financial Times, по данным которой владелец соцсети ранее отменил запрет на политическую рекламу, введенный бывшим генеральным директором Джеком Дорси, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает издание, подобный шаг также должен соответствовать имиджу Маска как "абсолютиста свободы слова". Компания значительно увеличила инвестиции в сферу политической рекламы, а также недавно провела мероприятие с участием почти "100 нынешних и потенциальных клиентов" в Вашингтоне для продвижения рекламных услуг.

В направленном затем некоторым из них электронном послании, с которым ознакомилась газета, в частности, говорилось, что X "создает современную глобальную городскую площадку". "Это место, где политические партии и кандидаты могут встретиться со своими избирателями, при этом первоочередное внимание уделяется безопасности бренда и честности выборов", - уточнили авторы письма. В США число пользователей X достигло 92,4 млн, 98% из них - избиратели.

По словам руководителя бизнес-операций X Джо Бенаррока, в соцсети желающие "могут активно участвовать в жизненно важных дискуссиях с выборными должностными лицами, общественными лидерами и согражданами".

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