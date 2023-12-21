Интерпол конфисковал сотни миллионов у киберпреступников и криптомошенников

Интерпол изъял $300 млн и арестовал 3,5 тыс. человек в 34 странах в ходе операции по борьбе с киберпреступлениями и криптомошенниками. Всего было заблокировано более 82 тыс. банковских счетов и изъято в общей сложности $199 млн в фиатных валютах и $101 млн в виртуальных активах, говорится в пресс-релизе Интерпола, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

Трансконтинентальная полицейская операция HAECHI IV длилась с июля по декабрь этого года и была направлена на борьбу с различными видами кибермошенничества, включая фишинг, инвестиционные и "романтические" мошенничества, говорится в отчете.

75% дел, расследованных в рамках операции, пришлось на мошенничество с инвестициями, компрометацию рабочей электронной почты и мошенничество в сфере электронной коммерции.

Глобальные усилия по опережению последних криминальных тенденций привели к значительному росту оперативных результатов, отметил глава Национального центрального бюро Интерпола в Корее Ким Донг Квон. Он заявил, что проект HAECHI будет постоянно развиваться и расширять свою сферу деятельности.

В ходе операции были также выявлены преступления, связанные с продажей NFT с обещаниями огромного дохода, оказавшиеся мошенничеством из серии "rug pull" - когда разработчики внезапно покидают проект, а инвесторы теряют свои деньги.

Также Интерпол предупреждает об использовании искусственного интеллекта (ИИ) и технологии дипфейков, позволяющей преступникам скрывать свою личность и выдавать себя за членов семьи жертв или их друзей. Некоторые случаи включали подделку мошенниками голосов для выдачи себя за людей, знакомых жертвам.

В операции участвовали Аргентина, Австралия, Бруней, Камбоджа, Каймановы острова, Гана, Гонконг, Индия, Индонезия, Ирландия, Япония, Киргизия, Лаос, Лихтенштейн, Малайзия, Мальдивы, Маврикий, Нигерия, Пакистан, Филиппины, Польша, Южная Корея, Румыния, Сейшельские острова, Сингапур, Словения, ЮАР, Испания, Швеция, Таиланд, ОАЭ, Великобритания, США и Вьетнам. Финансовую поддержку операциям HAECHI оказывает Южная Корея.

Специализированное подразделение для борьбы с преступлениями, связанными с криптовалютой и другими виртуальными активами, было создано Интерполом в октябре 2022 года. Команда, сформированная в Сингапуре, помогает бороться с преступлениями в этой сфере правоохранительным органам в различных странах.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!