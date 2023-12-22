Apple назвали способ отменить запрет на продажу умных часов

Руководитель компании Masimo Джо Киани, из-за жалобы которой в США запретили продажи Apple Watch, назвал способ урегулировать проблему до суда и отменить этот запрет. Интервью с ним публикует Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Киани, его компания хочет урегулировать конфликт с Apple, из-за которого в США запретили продажи умных часов. Топ-менеджер отметил, что корпорация Тима Кука должна будет выплатить компенсацию и принести извинения. "Для танго нужно двое. Но они даже не звонили", - заметил руководитель Masimo.

Джо Киани также отметил, что хотел бы работать вместе с Apple и развивать медицинские технологии. В частности, улучшать функцию определения уровня насыщения крови кислородом, из-за которой Masimo обвинила Apple в краже патентов.

"Это не случайное нарушение - это преднамеренное изъятие нашей интеллектуальной собственности", - заявил Киани и отметил, что компанию поймали, когда она "запустила руку в банку с печеньем". Топ-менеджер Masimo также прокомментировал возможность того, что президент США Джо Байден наложит вето на запрет, назвав это "уловками" Apple.

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