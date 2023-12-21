Sony оштрафовали почти на $15 млн

Французский антимонопольный регулятор Autorité de la concurrence (ADLC) оштрафовал японскую корпорацию Sony на €13,5 млн ($14,8 млн) за злоупотребление доминирующим положением на рынке игровых контроллеров. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Жалобу против Sony подала компания Subsonic, производящая устройства для видеоигр. В ходе проверки выяснилось, что Sony препятствует использованию геймпадов от сторонних фирм для игровой приставки Sony PlayStation 4 (PS4).

По данным ADLC, с ноября 2015 года Sony с помощью обновлений операционной системы своей консоли отключала любые нелицензированные контроллеры под предлогом борьбы с контрафактом.

Представители регулятора признали легитимность противодействия подделкам, однако указали, что такие меры были несоразмерными, поскольку затронули не только нелегальные имитации устройств Sony, но и геймпады добросовестных производителей.

В ADLC уточнили, что непрозрачная политика лицензирования Sony не позволяла сторонним компаниям продавать PS4-совместимые контроллеры без участия в партнерской программе OLP. При этом японский технологический гигант отказывался сообщать критерии доступа к OLP и применял их по своему усмотрению.

Антимонопольный регулятор заключил, что сочетание этих двух факторов нанесло ущерб как производителям, так и дистрибьюторам.

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