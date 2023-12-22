Microsoft отказалась от крупного проекта
Американская технологическая корпорация Microsoft объявила о прекращении поддержки своей платформы "смешанной реальности" Windows Mixed Reality, позволявшей пользователям получать доступ к технологии виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности на устройствах под управлением операционной системы Windows с помощью совместимых гарнитур.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании.
"Смешанная реальность Windows устарела и будет удалена в будущей версии Windows", - заявили в Microsoft.
Под удаление также попадут сопутствующие программы Mixed Reality Portal и Windows Mixed Reality для Steam VR.
Компания запустила Windows Mixed Reality для Windows 10 в 2017 году, включившись в конкурентную борьбу за новую на тот момент сферу виртуальной реальности.
В то же время Microsoft не планирует пока отказываться от поддержки ориентированной на корпоративный сектор гарнитуры смешанной реальности HoloLens 2, которая в этом году получила обновление для Windows 11 и несколько других улучшений.
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