Раскрыта дата релиза Apple Vision Pro

Apple нарастила производство MR-гарнитур Apple Vision Pro и готовится к их релизу уже в феврале 2024 года.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники в цепочках поставок Apple.

Производство новой гарнитуры идет полным ходом на предприятиях в Китае и продолжается уже несколько недель. По словам источников, цель состоит в том, чтобы устройства, предназначенные для партнеров, были готовы к концу января 2024 года, а дебют в розничной торговле запланирован на следующий месяц.

В среду Apple разослала электронное письмо разработчикам ПО с призывом "подготовиться" к выходу Vision Pro, протестировав свои приложения с помощью новейших инструментов разработки. Это еще один признак приближающегося релиза.

По мнению Bloomberg, Apple предстоит самый сложный запуск продукта за долгое время, требующий совершенно новых стратегий продаж. Гарнитура состоит из индивидуальных компонентов, которые необходимо собрать и упаковать в торговой точке. К тому же, если Vision Pro неправильно закреплен на голове пользователя, устройство не будет отображать контент должным образом и может показаться слишком тяжелым.

Ожидается, что в начале 2024 года Apple проведет мини-презентацию, где расскажет о нюансах продажи Vision Pro.

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