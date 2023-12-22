Хакера, слившего GTA 6 приговорили к пожизненному лечению в психбольнице

Больного аутизмом 18-летнего хакера из Великобритании Ариона Куртаджа приговорили к бессрочному принудительному лечению в психиатрической больнице после того, как он взломал компанию Rockstar Games и опубликовал кадры из ранней версии GTA 6.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание BBC.

Куртадж был лидером хакерской группировки Lapsus$. Под его началом киберпреступники атаковали целый ряд IT-компаний. Кроме разработчика игр Rockstar Games пострадали по меньшей мере Nvidia и Uber. В общей сумме от действий хакеров компании понесли ущерб в размере примерно $10 млн. На момент совершения преступлений Куртаджу не было 18 лет.

Судья заявил, что навыки Куртаджа и его желание совершать киберпреступления означают, что он по-прежнему представляет опасность для общества. Преступник останется в больнице на всю жизнь, если только позже врачи не сочтут его здоровым.

Врачи признали Куртаджа неспособным предстать перед судом из-за его острого аутизма, поэтому присяжным было предложено определить, был ли в его поступках преступный умысел без свидетельствования. Оценка психического здоровья, использованная в ходе слушаний по приговору, показала, что он "продолжал выражать намерение вернуться к киберпреступности как можно скорее".

В ходе следствия выяснилось, что Куртадж взломал Rockstar Games, уже находясь под преследованием за атаку на Nvidia. Несмотря на конфискацию ноутбука, Куртадж сумел взломать разработчика игр, используя Amazon Firestick, свой гостиничный телевизор и мобильный телефон.

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