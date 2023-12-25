Раскрыты характеристики iPhone 16

В коде новой версии iOS 17 обнаружили упоминание будущих смартфонов Apple.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты медиа изучили ОС и нашли в ней идентификаторы четырех новых моделей. Судя по всему, они соответствуют запланированным на осень 2024 года устройствам: D47 - iPhone 16, D48 - iPhone 16 Plus, D93 - iPhone 16 Pro, D94 - iPhone 16 Pro Max. По словам авторов издания, Apple и раньше закладывала информацию о смартфонах в iOS задолго до их выхода.

В материале говорится, что в 2024 году американский IT-гигант выпустит четыре модели - так же, как и в 2023, 2022, 2021 и 2020 годах. Из раскрытых данных стали известны некоторые характеристики: так, все модели серии получат единый процессор.

В 2023 и 2022 годах Apple оснащала базовые и продвинутые модели смартфонов разными чипами. Таким образом, более дорогие устройства получали продвинутые комплектующие. Чип фигурирует под кодовым названием Tahiti. Однако журналисты предположили, что стартовые и топовые смартфоны все равно будут отличаться - например, модели iPhone 16 Pro и 16 Pro Max получат улучшенную версию процессора.

Ранее инсайдер Марк Гурман заявил, что в смартфонах серии iPhone 16 появится новая кнопка. Она будет предназначена для быстрой съемки фото или видео.

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