Мобильный браузер Samsung стал доступен для компьютеров

Компания Samsung выпустила фирменный интернет-браузер для компьютеров под управлением Windows. Об этом сообщает портал Sammobile, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

Samsung Internet для Windows позволяет импортировать открытые вкладки, закладки, сохраненные страницы и историю браузера из таких браузеров как Google Chrome и Microsoft Edge. Кроме того, браузер Samsung получил встроенный блокировщик рекламы, функцию режима инкогнито, светлую и темную темы, а также поддержку расширений.

Браузер Samsung Internet основан на Chromium, поэтому он совместим с расширениями и настройками, которые работают в Chrome и Edge. Однако на данный момент Samsung Internet поддерживает не все расширения из интернет-магазина Google Chrome.

Как отмечает SamMobile, Samsung Internet для Windows пока работает не очень плавно - прокрутка страницы медленная и не соответствует частоте обновления экрана. Это сильно отличается от производительности приложения Samsung Internet для Android.

Браузер Samsung совместим с компьютерами под управлением операционных систем Windows 10 и Windows 11.

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