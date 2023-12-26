Android-смартфоны получили популярную функцию из iPhone
В Android-смартфоны добавят инструмент, который позволит контролировать состояние аккумулятора.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом сообщает издание Android Authority.
Специалисты обратили внимание на бета-версию Android 14, в настройках которой нашли новый пункт меню - "Состояние батареи". При переходе в раздел система показывает количество циклов полной зарядки устройства - это один из популярных показателей ресурса аккумулятора.
По словам авторов медиа, подобный индикатор состояния появился на смартфонах Apple еще несколько лет назад. С его помощью владельцы устройств могут оценивать ресурс батареи iPhone.
Специалисты отметили, что состояние аккумулятора также отображается в процентах. Авторы привели пример, что телефон Google Pixel 8 может иметь максимальную емкость батареи 90 процентов. Это означает, что его фактическая емкость снизилась с 4575 до 4118 миллиампер-часов.
Судя по информации из бета-версии, Google намерена предоставлять пользователям больше данных о батарее. Кроме количества циклов и емкости в настройках можно будет посмотреть серийный номер аккумулятора.
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