https://news.day.az/hitech/1625008.html Китай вывел на орбиту экспериментальный спутник
Китай вывел на орбиту экспериментальный спутник
Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-11" успешно вывела на орбиту экспериментальный спутник "Шиянь-24C", сообщает Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC), передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Запуск был осуществлен в 06:39 по Пекинскому времени (02:39 по бакинскому времени) с модифицированного под морскую платформу судна в акватории Южно-Китайского моря.
Как заявили в корпорации, аппарат будет использоваться для испытания технологий и проведения научных исследований.
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