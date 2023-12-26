Разработчики GTA столкнулись с большой утечкой данных

В открытый доступ попал исходный код игр GTA V от компании Rockstar Games, в котором энтузиасты нашли упоминание GTA VI и невышедшего сиквела симулятора школьного хулигана Bully. Об этом сообщает портал GTA Focal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Архив с исходным кодом GTA V имеет размер около 4 ГБ. В нем много информации о ранних версиях игры, а также о контенте, который в итоге не попал в релизную версию криминального боевика. Значительная часть утекших файлов представляют собой фрагменты Rage, фирменного движка Rockstar Games.

Кроме самой GTA V, в утекших файлах энтузиасты нашли упоминание GTA VI и Bully 2. Никаких подробностей о проектах они не содержат. Хотя сам факт упоминания неанонсированной Bully 2 заставляет фанатов надеяться на разработку игры и ее выход.

GTA Focal пишет, что исходный код GTA V появился на одном из серверов Discord. Ссылка на его скачивание была быстро удалена, однако некоторые пользователи все равно успели скачать файлы и теперь активно ими делятся в сети.

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