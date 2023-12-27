Названа новая дата релиза Apple Vision Pro

Массовые поставки гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro в розничные сети начнутся уже в первую неделю 2024 года. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на известного инсайдера и аналитика компании TF International Securities Минга-Чи Куо, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее Куо утверждал, что поставок MR-гарнитуры стоит ждать только к концу января. Свой прогноз его заставили изменить новые данные от поставщиков Apple. Время начала продаж устройств сместилось с начала февраля на конец января.

По оценкам Куо, поставки Vision Pro в 2024 году достигнут примерно 500 000 единиц. Столь скромная по меркам Apple цифра обусловлена сложностями в производстве компонентов для MR-гарнитуры. В первую очередь это относится к изготовлению экранов с высокой плотностью пикселей, за которые отвечает Sony.

Apple впервые анонсировала Vision Pro на WWDC в июне 2023 года. Изначально запуск гарнитуры ожидался в первом квартале 2024 года. Однако данный промежуток времени актуален только для США.

Цена Vision Pro на старте составит $3500.

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