Создан предсказывающий срок жизни человека ИИ

Ученые создали искусственный интеллект, который способен предсказать срок жизни человека, используя такие данные, как история болезни, уровень образования, работа и доход. Как передает Day.Az, результаты исследования опубликованы в журнале Nature Computational Science.

Инструмент life2vec был создан с помощью трансформеров, которые поддерживают большие языковые модели, такие как ChatGPT. Трансформер представляет собой тип архитектуры глубокого обучения, который основан на механизмах, имитирующих когнитивное внимание. Например, при обучении нейронная сеть определяет корреляции между различными словами в текстах, что позволяет ей генерировать собственные тексты.

Набор данных, использованный для обучения life2vec, охватывает шесть миллионов человек. При этом трансформер искал корреляции между различными жизненными событиями и ситуациями, как если бы эти ситуации были словами в предложении. Как результат, точность, с которой инструмент прогнозирует продолжительность жизни людей, превосходит самые современные модели.

Ученые рассматривают этот инструмент не в качестве конечного продукта, а как демонстрацию того, на что способен современный искусственный интеллект. По их мнению, крупные технологические компании, скорее всего, тратили годы на создание подобных инструментов, однако необходимо общественное понимание возможностей машинного обучения.

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