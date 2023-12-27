Официальный аксессуар для Apple Vision Pro слили в сеть

В сети появились официальные изображения чехла для невышедшего устройства Apple Vision Pro. Как передает Day.Az, их в своем аккаунте в X (Twitter) опубликовал инсайдер, который выступает под псевдонимом Cesar.

Судя по слитому изображению, чехол представляет собой насадку на переднюю часть гарнитуры, где располагаются внешние дисплеи, а также многочисленные камеры и другие сенсоры. Визуально аксессуар сильно напоминает обычную маску для сна.

"Вот вам рождественский подарок. Официальный аксессуар-чехол для Apple Vision Pro, похожий на головную повязку", - написал Cesar.

Cesar опубликовал изображение еще 24 декабря 2023 года. Однако СМИ обратили внимание на утечку только сейчас. За несколько дней пост инсайдера набрал 14 тыс. просмотров и более 100 лайков.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!