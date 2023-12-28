Раскрыто «железо» новой консоли Sony PlayStation

За производительность портативной консоли Sony PlayStation Portal, которая позволяет транслировать игры с PS5, отвечает бюджетный мобильный процессор от Qualcomm. Об этом сообщает портал WCCFTech, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Компания Sony опубликовала исходный код устройства, из чего стало известно, что в PlayStation Portal установлен восьмиядерный процессор Snapdragon 680. Это бюджетный 6-нанометровый чип, используемый в смартфонах, стоимость которых в среднем составляет 15 тыс. руб.

Android-устройства с Snapdragon 680 в среднем показывают результат около 300 тыс. баллов в бенчмарке AnTuTu, что подтверждает слабые возможности этого "железа". При этом PlayStation Portal не нуждается в высокой производительности, так как основная нагрузка ложится на "домашнюю" консоль PlayStation 5 на которой фактически запускается игра. На портативное устройство лишь транслируются изображение и звук.

PlayStation Portal поступила в продажу 15 ноября 2023 года по цене $200. Для работы и активации устройства необходимо владеть консолью PlayStation 5, в связке с которой работает Portal.

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