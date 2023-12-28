Apple выпустит компьютер с поддержкой сотовой связи

Компания Apple добавит в свои компьютеры модем с поддержкой сотовой связи. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам обозревателя агентства Марка Гурмана, Apple работает над собственным модемом с 2018 года. Специалист уточнил, что в компании намерены оснастить модемами смартфоны, планшеты, смарт-часы и компьютеры. Модем будет интегрирован в процессор устройств.

Гурман рассказал, что наличие сотового модема позволит подключать компьютеры Apple к интернету без Wi-Fi. По оценкам инсайдера, компании потребуется на разработку этого устройства два или три года. Кроме ноутбуков встроенный модем появится в планшетах и умных часах.

Инсайдер рассказал, что ранее Apple рассматривала возможность внедрения поддержки сотовой связи в компьютеры. В компании собирались оснастить модемом MacBook Air, однако бывший руководитель Apple Стив Джобс отказался от этой идеи. По словам Гурмана, отдельный модем занимал бы слишком много места.

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