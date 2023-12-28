Заменитель MIUI от Xiaomi обзавелся логотипом

В сети появилось изображение официального логотипа HyperOS, новой фирменной оболочки для Android от Xiaomi, которая должна заменить MIUI на смартфонах компании. Логотип в своем профиле в X (Twitter) опубликовал глава и основатель Xiaomi Лэй Цзюнь, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Логотип HyperOS представляет собой скопление квадратных точек разного размера. Они формируют собой силуэт 12-конечной звезды. По словам Цзюня, точки символизируют галактику кружащихся вместе идей, связанных "цифровой вселенной" компании.

"Люди и устройства в точечной матрице свободно перемещаются и легко соединяются в нашем мире HyperOS, как звезды в настоящей вселенной", - добавил глава Xiaomi.

Китайский IT-гигант представил HyperOS в октябре 2023 года. HyperOS - это аналог MIUI, который должен стать общей платформой как для смартфонов, так и для других гаджетов Xiaomi. Разработка оболочки ведется по меньшей мере с 2017 года.

Первым смартфоном, который получит HyperOS, станет новейший флагман компании Xiaomi 14.

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