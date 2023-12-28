Один из создателей iPhone покинул Apple

Корпорацию Apple покинул дизайнер Тан Тан, считающийся одним из создателей iPhone. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации обозревателя Марка Гурмана, Тан был одним из дизайнеров, ответственных за создание смартфона iPhone, часов Apple Watch и наушников AirPods. Специалист ушел в компанию LoveFrom, основанную бывшим ведущим дизайнером Apple Джонни Айвом.

Гурман рассказал, что Тан Тан будет работать с Айвом над определенным устройством, связанным с искусственным интеллектом (ИИ). Проект был запущен при поддержке Сэма Альтмана из OpenAI.

В материале говорится, что уход опытного специалиста стал потрясением для Apple. Марк Гурман напомнил, что с 2019 года американскую корпорацию покинуло 14 сотрудников, входивших в команду бывшего главного дизайнера Джонни Айва. В Apple, OpenAI и LoveFrom отказались комментировать новость.

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