Япония предоставит США системы ПРО Patriot PAC-2 для перехвата самолетов

Правительство Японии намерено предоставлять США в основном системы ПРО более старой модификации Patriot PAC-2 дальностью более 100 км, предназначенные преимущественно для уничтожения самолетов и крылатых ракет. При этом не исключаются и поставки более новых систем Patriot PAC-3, которые обладают меньшей дальностью, но, как утверждается, способны успешно перехватывать баллистические ракеты. Об этом сообщает газета Sankei со ссылкой на свои источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает издание, вопрос о количестве направляемых в США ракет для Patriot будет решаться с учетом общей нехватки боеприпасов в самой Японии. Министерство обороны страны в октябре 2022 года, отмечает Sankei, установило, что японские вооруженные силы имеют лишь 60% ракет ПРО, необходимых для организации обороны от баллистических ракет потенциального противника.

Передача систем Patriot в США, указывает газета, может еще больше ослабить возможности Токио по ведению продолжительных боевых действий. По мнению газеты Nikkei, вооруженным силам Японии хватит боеприпасов не более чем на два месяца крупного военного конфликта, например, в районе Тайваня.

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