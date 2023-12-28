Конкурент соцсети X Илона Маска стал еще больше похож на X за счет новых функций

Социальная сеть Bluesky от создателя сервиса микроблогов Twitter Джека Дорси обзавелась новыми функциями, делающими ее более похожей на своего главного конкурента в лице X - бывшего Twitter, переименованного новым владельцем Илоном Маском. О новшествах сообщили в официальном аккаунте администрации BlueSky, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В последней версии 1.61 в мобильном приложении и веб-версии платформы появился встроенный медиаплеер, загружающий видео- и аудиофайлы по ссылкам из YouTube, SoundCloud, Spotify и Twitch. В отличие от X, плеер в BlueSky не предлагает автовоспроизведение контента по умолчанию.

Также в Bluesky версии 1.61 добавили функцию "скрыть публикацию" для управления содержимым своей новостной ленты.

Обновление функционала Bluesky появилось спустя несколько дней после того, как социальная сеть разрешила пользователям просматривать сообщения в сервисе без входа в систему и делиться ими на других площадках.

Социальная сеть BlueSky была запущена в феврале 2023 года. За 10 месяцев существования платформа набрала 2 млн пользователей. Регистрация в сервисе пока возможна только по приглашениям, которые можно получить от уже действующих участников BlueSky.

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