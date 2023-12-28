https://news.day.az/hitech/1625825.html Сбой в работе "Telegram"
Сбой в работе "Telegram"
В работе мессенджера Telegram произошел сбой, передает Day.Az.
Согласно данным специализированных сервисов, сбои зафиксированы на территории России.
Портал "сбой.рф" сообщил, что пользователи оставили уже 958 отчетов по поводу нестабильной работы мессенджера.
Некоторые пользователи портала Brand Analytics сообщают, что мессенджер вообще не работает.
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