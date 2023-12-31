В Великобритании предупредили об опасности чат-ботов

Британские ученые призвали пользователей не делиться личными данными с чат-ботами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание Standard.

По словам профессора компьютерных наук Оксфордского университета (Великобритания) Майкла Вулдриджа, чат-боты наподобие ChatGPT "очень конкретны" и выполняют запросы, которые для них задает пользователь. При этом машина может использовать личные данные потребителей в будущем, отвечая на запросы других пользователей.

В связи с этим Вулдридж предупредил об опасности чат-ботов. По его словам, вся собранная сервисом информация сохранится и будет передана в следующее поколение чат-бота. Он заявил, что случайно загруженные в систему конфиденциальные данные невозможно удалить.

Директор проекта Ai-Da Эйдан Меллер в свою очередь заявил, что стоит опасаться мощности искусственного интеллекта (ИИ): "Он изменит общество, каким мы его знаем, и я думаю, что мы на самом деле только в самом начале". Меллер назвал 2024-й очень важным годом для ИИ, потому что в ближайшие месяцы выйдет новая версия ChatGPT, которая будет способна генерировать данные не только в виде текста.

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