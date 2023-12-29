Ракета SpaceX вывела на орбиту секретный космоплан для армии США

Тяжелая ракета Falcon Heavy вывела на орбиту беспилотный космоплан X-37B Космических сил США. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Gazeta.ru.

"Запуск был произведен с космодрома в центре Кеннеди в четверг в 20:07 по восточному времени (пятница, 5:07 GMT)", - уточнили в сообщении.

Х-37В принадлежит к числу одного из самых секретных военных проектов США. Известно только, что космоплан примет участие в испытаниях и экспериментах "широкого спектра".

Этот полет X-37B стал седьмым, но впервые его осуществили на таком типе ракет. До этого аппараты летали на модели Falcon 9 компании Space X и ракетах-носителях Atlas V.

28 декабря стало известно, что многоразовая ракета-рекордсмен SpaceX разрушилась после возвращения на Землю. Вице-президент SpaceX по программе Falcon Джон Эдвардс опубликовал в X пост с обещанием восстановить уцелевшие при аварии ракетные двигатели Merlin.

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