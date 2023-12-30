Google раскошелится за тайную слежку за пользователями

Компания Google, принадлежащая Alphabet, согласилась урегулировать судебный иск, в котором утверждается, что она собирала данные пользователей браузера Google Chrome.

Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, cудебный иск требует не менее 5 млрд долларов. Условия урегулирования не разглашаются, но адвокаты заявили, что они договорились об обязательном соглашении в ходе медиации и рассчитывают представить официальное соглашение на утверждение суда к 24 февраля 2024 года.

Истцы утверждали, что аналитика, файлы cookie и приложения Google позволяют подразделению Alphabet отслеживать их действия, даже если они перевели браузер Google Chrome в режим "инкогнито".

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