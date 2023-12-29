Представлен 100-долларовый Redmi 13C

Под конец года Xiaomi традиционно выводит на домашний рынок очень дешёвый смартфон. В прошлом году это был Redmi 12C, сейчас - Redmi 13C. Ранее эта модель дебютировала в Индии, но в Китае свой подход к ценообразованию, передает Day.Az со ссылкой на gizmochina.

Если в Индии базовая версия Redmi 13C 5G с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти стоит 130 долларов, то её цена в Китае - 105 долларов. Топовый вариант с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти в Китае стоит 150 долларов, в Индии - 175 долларов. Но нужно отметить, что на этот раз никаких отличий по части объёмов памяти нет (в Китае обычно, помимо более низкой цены, ещё и больше памяти).

Китайский Redmi 13C базируется на SoC Dimensity 6100 Plus, программная платформа - Android 13 с интерфейсом MIUI 14. Смартфон получил экран IPS с диагональю 6,74 дюйма, разрешением HD+ и кадровой частотой 90 Гц, 5-мегапискельную фронтальную камеру, основную камеру с датчиками разрешением 50 и 2 Мп, аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт (и блоком питания мощностью 10 Вт в комплекте).

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