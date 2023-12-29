В Windows 11 добавили функцию автоматической переустановки

Компания Microsoft добавила в новую операционную систему Windows возможность автоматической переустановки. Об этом сообщает издание Windows Latest, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Опцию обнаружили в ранней версии Windows 11. Журналисты заметили в "Центре обновления Windows", который расположен в настройках системы, новый раздел. Функция "Устранение проблем с помощью Центра обновления Windows" позволят выполнить автоматическую переустановку ОС без вмешательства пользователя.

Авторы объяснили, что инженеры Microsoft "научили" операционную систему этой возможности для устранения сбоев и ошибок. Так, при переустановке полностью обновляется система, но остаются приложения, настройки и файлы владельца компьютера.

В текущих версиях Windows выполнить переустановку с сохранением данных можно только с помощью программы Media Creation Tool. По мнению журналистов, новая функция ОС появится в обновлении Windows 11 Moment 5, которое выйдет в феврале-марте 2024 года.

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