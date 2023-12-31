Назван объем украденных хакерами и мошенниками криптовалют в 2023 году

В общей сложности в результате взломов и мошенничества криптоиндустрия в 2023 году понесла убытки в размере $1,8 млрд, говорится в отчете аналитической платформы Immunefi. На 219 хакерских атак пришлось $1,69 млрд потерь и около $103 тыс. было утрачено в 100 случаях мошенничества, подсчитали исследователи, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

Проект Immunefi распоряжается фондом в размере $135 млн для выплат "белым хакерам", находящим уязвимости в децентрализованных финансовых платформах (DeFi).

По сравнению с 2022 годом, за который сумма похищенных средств составила $3,9 млрд, показатели этого года снизились более чем вдвое - на 54,2%, говорится в отчете. Самые большие убытки участники рынка понесли в ноябре ($343 млн), сентябре ($340 млн) и июле ($320 млн).

Сектор децентрализованных финансов (DeFi) подвергался атакам больше - убытки от взломов таких проектов составляют 77,3% от общего количества украденного. На централизованные платформы (CeFi) приходится 22,7% общей суммы потерь.

Крупнейшим взломом в 2023 году аналитики назвали атаку на Mixin Network ($200 млн). Далее следуют Euler Finance ($197 млн), Multichain ($126 млн), Poloniex ($126 млн) и BonqDAO ($120 млн). Согласно исследованию, вернуть удалось $241 млн в 19 конкретных ситуациях, или 13,4% от общего объема потерь в уходящем году.

Больше всего атак пришлось на блокчейн BNB Chain (133 атаки), на втором месте Ethereum (95), затем Polygon (10) и Avalanche (6).

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