SpaceX запустила в космос секретный военный беспилотник

Американская аэрокосмическая компания SpaceX отправила в космос экспериментальный беспилотный космоплан X-37B вооруженных сил США с помощью тяжелой ракеты Falcon Heavy. Об этом сообщается в официальном аккаунте SpaceX в социальной сети X (ранее - Twitter), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Falcon Heavy запустила миссию USSF-52 на орбиту со стартового комплекса 39А", - уточнили в SpaceX.

Минувший пуск стал седьмым испытательным полетом для X-37B с 2010 года.

Ранее министерство обороны США опубликовало данные, что миссия USSF-52 связана с испытаниями X-37B. Первоначально запуск планировали осуществить еще 7 декабря, однако затем несколько раз переносили дату из-за плохой погоды.

"Испытания включают эксплуатацию многоразового космического самолета в новых орбитальных режимах, эксперименты с будущими технологиями осведомленности о космической сфере и исследование радиационного воздействия на материалы, предоставленные NASA", - сообщили в Пентагоне.

X-37B был разработан специально для американских военно-воздушных сил аэрокосмическими компаниями Boeing и Lockheed Martin. Аппарат напоминает уменьшенный многоразовый космический корабль Space Shuttle, использование которых прекратили в 2011 году. Длина космоплана составляет около 9 метров, размах крыльев - 4,5 метра, а масса - около пяти тонн. Машина способна нести на борту до 900 килограммов груза.

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