Представлен первый в мире смартфон с двумя перископными камерами

Как известно, смартфоны Oppo Find X7 и Find X7 Ultra будут представлены уже 8 января. Сейчас же в Сети появились качественные рендеры обеих моделей, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

На первый взгляд может показаться, что модели различаются только цветом, но нет. Если присмотреться, то видно, что у X7 Ultra перископный модуль по центру дополнен перископным модулем сверху. Find X7 Ultra будет первым в мире смартфоном с двумя перископными камерами.

У обычного Find X7 над центральным перископным модулем размещена обычная камера. При этом оба смартфона в остальном выглядят идентично друг другу. У них одинаково изогнутые экраны, одинаковая форма и размеры модуля камер.

Согласно имеющимся данным, обе новинки в качестве основы для главной камеры будут использовать дюймовый датчик Sony LYT-900.

Что касается перископных модулей у старшей модели, смартфон получит 50-мегапиксельный датчик Sony IMX890 оптического формата 1/1,56 дюйма с 3-кратным оптическим зумом и 50-мегапиксельный датчик Sony IMX858 формата 1/2,51 дюйма с 6-кратным зумом.

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